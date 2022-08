Chiama i carabinieri e salva la vita all’amico colto da malore

Una telefonata può salvare una vita. I carabinieri, dopo la richiesta di intervento effettuata da un cittadino preoccupato per la salute di un anziano, suo vicino di casa, hanno raggiunto un’abitazione indicata dove hanno scoperto che l’uomo, da più di due giorni non usciva di casa ne contattava, come suo solito, il vicino che ha dato l’allarme. E’ accaduto questa mattina a Santa Maria Vico, nel Casertano.

Dopo una prima ispezione esterna dell’appartamento uno dei militari intervenuti ha notato, attraverso una delle finestre, l’anziano riverso sul pavimento. Immediatamente i militari dell’Arma hanno effettuato l’accesso all’abitazione soccorrendo il malcapitato, un settantaduenne del luogo, colto da malore.

L’intervento di personale medico del 118 ha permesso di rianimare l’uomo e trasportarlo presso l’ospedale civile di Caserta dove sono tutt’ora in corso approfonditi esami clinici circa le sue condizioni di salute. Al momento l’uomo non è in pericolo di vita.