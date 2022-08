Luigi Di Maio capolista nei due collegi per la Camera a Napoli città e in provincia, poi campo ampio per chi con lui ha lasciato il Movimento 5 Stelle per fondare il nuovo partito Impegno Civico.

Il leader di Impegno Civico sarà capolista del collegio plurinominale che comprende anche il comune di Pomigliano, inoltre sarà capolista nel plurinominale di Napoli (Campania 1, circoscrizione P01 e P02). Di Maio correrà nel collegio uninominale di Napoli Fuorigrotta e sarà capolista anche in Calabria, in Basilicata e in Sardegna.

A Napoli sono state presentate le liste con l’ex ministro degli esteri capolista in città e provincia nel proporzionale, seguito, a Napoli dagli ex M5S uscenti Iolanda Di Stasio e Alessandro Amitrano. In provincia dietro Di Maio c’è l’ex viceministra Laura Castelli e il parlamentare uscente Vincenzo Spadafora.

In Campania 2 capolista nelle due circoscrizioni gli uscenti Pasquale Maglione e Cosimo Adelizzi. Al Senato capolista è l’uscente Vincenzo Presutto seguito da Ramona Mirela Ilau, nella seconda circoscrizione capolista Antonietta Margherita Rebuffoni.