Comiziano, quasi 700mila di fondi Pnrr per palestra scuola primaria

Un finanziamento per la costruzione di una palestra per la scuola primaria con fondi messi a disposizione dal Pnrr. Per Comiziano sono stati stanziati 684.560 euro con i quali verrà realizzata l’opera: “I bambini di Comiziano potranno avere la possibilità di fare sport in modo sicuro, bisogna sempre investire nelle future generazioni, ed è a loro che pensiamo quotidianamente” sottolinea in una nota il sindaco Severino Nappi.

Lo stesso ente comunica di aver attivato lo sconto in bolletta Tari che potrà essere applicato per le fasce a reddito basso, a partire dal 35% fino ad arrivare al 50% sulla parte variabile in base alla situazione Isee. “Con tale scelta Comiziano, grazie al fondone Covid, è il primo comune dell’area nolana ad inserire questa opportunità ai contribuenti, agevolando così le fasce più deboli” è ha aggiunto il primo cittadino.