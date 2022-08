Quasi tremila persone identificate, con sei denunciate e un minore rintracciato: è il bilancio dei controlli straordinari effettuati nell’ultimo weekend, in concomitanza con il Ferragosto, dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria di Napoli nelle maggiori stazioni ferroviarie della Campania e a bordo dei treni. In totale sono entrate in azione 117 pattuglie della Polfer, con nove convogli scortati, quattro servizi di pattugliamento lungo linea e otto servizi antiborseggio.

Delle sei persone denunciate, una è stata segnalata alla magistratura per furto aggravato, quattro per violazione di provvedimenti di polizia (Dacur) e una per false attestazioni sulla propria identità personale. In totale sono state identificate 2811 persone (381 con precedenti penali e 238 stranieri). I servizi di controlli straordinari, disposti nei giorni di rilevante affluenza nei treni da parte soprattutto di turisti, proseguiranno anche per il controesodo.