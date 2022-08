“C’è una casa dei moderati in Italia e si chiama Forza Italia. E’ proprio per difendere le sue ragioni che senza chiedere nulla scelgo di stare con Silvio Berlusconi”. Lo afferma il senatore Vincenzo Carbone (ex sindaco di Palma Campania) che ha aderito a Forza Italia, partito dal quale era uscito per aderire, dall’1 luglio 2020, al gruppo parlamentare di Italia Viva.

“La scelta di Carbone è quella dei tanti moderati che in Campania e nel paese capiscono che queste sono le elezioni più importanti della storia repubblicana e scelgono la parte dei popolari”, ha dichiarato Fulvio Martusciello commissario regionale di Forza Italia.

“Bentornato al senatore Vincenzo Carbone nella famiglia politica di Forza Italia. Siamo felici di riaccogliere tra noi un politico appassionato della sua terra, della Campania e di tutto il Mezzogiorno, per il cui rilancio ha investito con grande impegno la sua attività legislativa. Insieme siamo più forti, pronti ad affrontare le prossime sfide”, ha dichiarato Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.