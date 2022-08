Incidente su A1 tra Capua e Santa Maria, nove chilometri di coda

Nove chilometri di coda si registrano sull’autostrada A1 (Milano-Napoli) in direzione Roma a causa di un incidente avvenuto in corrispondenza del chilometro 720, ovvero tra Santa Maria Capua Vetere e Capua.

Nello scontro, per cause in corso di accertamento, sono state coinvolte due autovetture e un mezzo pesante. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita su una sola corsia e si registrano 9 km di coda in direzione Roma. Agli utenti diretti verso Roma è consigliato di uscire a Caserta Nord, percorrere la statale a Appia per poi rientrare in autostrada a Capua.