Picchia anziana, rapina auto e investe ciclista: arrestato

Si è dapprima impossessato di una autovettura che era in sosta con a bordo una anziana di 71 anni. Poi si è dato alla fuga investendo un ciclista. Braccato dai carabinieri infine è stato bloccato e sottoposto a fermo.

La vicenda ha avuto inizio a San Gennaro Vesuviano ieri mattina alle 7,45 e si conclusa con il fermo del presunto responsabile dopo alcune ore grazie alle indagini dei carabinieri della Compagnia di Nola e della caserma di Somma Vesuviana. Salvatore Abbruzzese, 45enne di San Gennaro Vesuviano, si è avvicinato ad una vettura in sosta. Ha picchiato la donna che era al volante e dopo essersi impossessato della macchina si è dato alla fuga.

Scattato l’allarme, i carabinieri si sono messi sulle tracce della macchina che grazie al gps è stata localizzata prima a Caivano e infine a Somma Vesuviana, dove è terminata la fuga non prima però di aver investito un ciclista 44enne in via Reviglione. L’uomo si è accorto della presenza scatola nera e ha provveduto a disinstallarla per poi abbandonare l’auto. Ma i carabinieri hanno bloccato il 45enne in via Pigna nei pressi della fermata della Circumvesuviana.

Le due vittime sono state trasportate e visitate all’ospedale di Nola, per loro fortunatamente lievi lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Il fermato, che è indiziato di rapina aggravata nonchè di lesioni, è stato trasferito nel carcere di Poggioreale a disposizione dell’autorità giudiziaria di Nola.

I militari di Nola hanno accertato anche che il fermato è risultato percettore del reddito di cittadinanza e verrà segnalato all’Inps per i provvedimenti del caso.