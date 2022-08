Champions League, i sorteggi: i gironi di Inter, Juve, Milan e Napoli

Formati nel pomeriggio di oggi i gironi di Champions League. Sorteggio durissimo per l’Inter inserita nel raggruppamento C con Bayern e Barcellona, il Napoli pesca l’Ajax, Liverpool e Rangers. Per la Juventus ci sono Psg, Benfica e Maccabi. Il Milan, unica testa di serie, è nel gruppo E con Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria.

Gruppo A: Ajax, Liverpool, NAPOLI, Rangers.

Gruppo B: Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Bruges.

Gruppo C: Bayern Monaco, Barcellona, INTER, Viktoria Plzen.

Gruppo D: Eintracht Francoforte, Tottenham, Sporting Lisbona, Marsiglia.

Gruppo E: MILAN, Chelsea, Salisburgo, Dinamo Zagabria.

Gruppo F: Real Madrid, Lipsia, Shakhtar, Celtic.

Gruppo G: Manchester City, Siviglia, Borussia Dortmund, Copenhagen.

Gruppo H: Psg, JUVENTUS, Benfica, Maccabi Haifa.