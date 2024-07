Calcio, Nola e Givova di nuovo insieme nell’anno del Centenario

Il Nola 1925 e Givova nuovamente insieme per scrivere un’altra pagina di storia sportiva e imprenditoriale per il territorio e non solo. Presso il quartier generale dell’azienda di abbigliamento sportivo a Scafati, si è tenuta la conferenza di presentazione della partnership tra le due società. Da una parte il Nola 1925, che di recente è diventata ufficialmente srl, e dall’altra Givova, che torna ad essere sponsor tecnico dei bianconeri dopo le passate esperienze di partnership. Una rinnovata collaborazione che durerà almeno 4 anni e che sin dagli albori si preannuncia votata alla realizzazione di progetti di alto valore sociale e sportivo. La nuova collaborazione cade proprio nell’anno del Centenario del Nola 1925 e tante saranno le iniziative per celebrare questo traguardo. Presenti all’incontro per Givova il presidente Giovanni Acanfora, l’amministratore Giuseppina Lodovico e per il Nola il presidente Giuseppe Langella, e l’amministratore unico Alfonso De Lucia. Nell’occasione, sono state scambiate dai due presidenti due maglie bianconere personalizzate in segno di augurio, in attesa delle nuove divise ufficiali di cui sono stati diffusi i dettagli durante l’incontro. La divisa casalinga sarà, ovviamente, bianconera a strisce con il logo storico in rilievo, mentre la seconda sarà verde con rilievi in bianco e nero e con una texture particolare nella maglia. In entrambe le divise, dietro al colletto, campeggerà la scritta Nola 1925.

“Il rapporto di stima che mi lega al presidente Langella è duraturo e forte – ha dichiarato il presidente di Givova, Giovanni Acanfora – Giuseppe Langella è un’eccellenza del territorio, un imprenditore di successo e un dirigente sportivo che ha già avuto esperienza di alto livello in ambito calcistico. Queste sono garanzie per il territorio e per una società blasonata come il Nola 1925. L’augurio mio personale è che l’anno del Centenario sia ricco di soddisfazioni e vittorie. Conoscendo il presidente, posso dire che rappresenterà per il territorio un’altra stella, proprio come quella stella che campeggia nel bellissimo logo del Nola. Noi saremo al fianco della società in tutti i progetti, a partire dall’academy, passando per il campionato, fino ad arrivare allo store che creeremo a Nola e che sarà un punto di riferimento importante per i tifosi. E’ questo un progetto forte in un momento in cui l’ambiente chiedeva una svolta. Noi crediamo in questa società così come i tifosi. Givova è una famiglia con sani valori e li trasmette ad ogni società partner. Siamo entusiasti di essere vicini al Nola 1925”.

“Sono onorato di aver stretto questo accordo con Givova che durerà almeno 4 anni ma sono sicuro si prolungherà – ha aggiunto il presidente del Nola 1925, Giuseppe Langella – Ci tenevo molto a questo accordo, sia per l’amicizia personale che sportiva che mi lega al presidente Acanfora. Il Nola è una realtà forte ma siamo in una categoria che non è adatta a questo progetto, una categoria in cui non ci rispecchiamo e che dobbiamo lasciare quanto prima, infatti la nostra campagna acquisti lo dimostra. Ci sono tante difficoltà ma noi ci proviamo e andiamo avanti con il nostro progetto. Sono onorato, tutti siamo onorati, di avere al nostro fianco una realtà forte come Givova. Sono sicuro che insieme raggiungeremo traguardi importanti”. “Il Nola è felicissimo di vestire Givova – ha sottolineato l’amministratore unico del Nola 1925, Alfonso De Lucia – La famiglia Acanfora ha dimostrato, con la sua storia imprenditoriale e non solo, che i sogni si possono avverare. Per la storia che ha rappresentato e rappresenta, da nolano e da dirigente, sono fiero di poter dire che il Nola 1925 vestirà Givova , una realtà ormai affermata a livello internazionale. Cominciamo dal principio, a piccoli passi, ma sono sicuro che raggiungeremo insieme importanti successi”.

“Siamo molto contenti di questa partnership, sia per la passata conoscenza che ci lega al Nola 1925 sia per questa rinnovata, forte ed ambiziosa dirigenza – ha chiosato Giuseppina Lodovico, amministratore di Givova – Nola ha antiche tradizioni, sportive e sociali, e il calcio ha il compito di trasmettere storia e valori di una comunità. Siamo onorati di essere al fianco del Nola 1925 in un anno così importante, l’anno del Centenario, e infatti stiamo già pensando a molte iniziative per onorare al meglio questo evento. Nonostante la categoria, noi non ci limitiamo e pensiamo in grande. Ci saranno tante belle sorprese per i tifosi”.