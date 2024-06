Un atteso ritorno per il beach soccer a Cicciano. Piazza Mazzini si trasformerà in una spiaggia virtuale per trascorrere le serate d’estate all’insegna del divertimento e dello sport. Con questo obiettivo prenderà il via il prossimo 1° luglio la prima edizione del “Rafa beach soccer” con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Cicciano. Il torneo prevede le categorie Senior con 32 squadre partecipanti, Under 17 e Under 15; ogni squadra avrà a disposizione un rooster di 6 persone compreso il portiere. Nel giorno della finalissima, prevista per sabato 27 luglio, oltre a decretare le squadre vincitrici per ogni categoria, saranno premiati anche il capocannoniere, il miglior giocatore, il miglior difensore, il miglior portiere oltre al premio “Fairplay” e “Best goal”. Un calendario fitto di appuntamenti durante il quale le gare di beach soccer saranno intervallate da serate dedicate al beach volley, ai quartieri storici di Cicciano e ai ragazzi del Football Academy Milan.