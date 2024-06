Fatima Trotta sarà la Madrina della 1594° edizione della Festa dei Gigli in onore di San Paolino a Nola. Presenza televisiva elegante ed iconica, brillante attrice, showgirl coinvolgente, Fatima è nota al pubblico broadcast da oltre vent’anni. Dopo gli esordi al leggendario Tam di Napoli, acquisisce una crescente notorietà per la conduzione di “Made in Sud”, sin dalle prime edizioni in onda su Comedy Central; ruolo che le conferisce nel 2011 il premio Personalità Europea nella categoria Trasmissione Rivelazione dell’Anno. Negli anni, alterna il successo cinematografico e televisivo a quello di attrice teatrale, negli spettacoli “Made in Sud… noi restiamo qui”, “Robin Hood – Il Musical”, “La Fabbrica dei Sogni” e “Masaniello Revolution”. Fatima sarà conduttrice d’eccezione per tre serate cardine nel programma della Festa dei Gigli 2024: il “Sabato dei Comitati” (29 giugno), il concerto degli Zero Assoluto (3 luglio) e il concerto di Elettra Lamborghini (4 luglio).