NOLA – Ci risiamo. Torna dopo tanto tempo la pioggia e il Nolano affonda. Diverse sono le segnalazioni, foto e video dei nostri lettori dei disagi nei paesi del Nolano: difficile la situazione sopratutto a a Nola e San Paolo Bel Sito. Polemici i residenti in via Boccio: “Come ogni anno, nonostante l’allerta data, nessuno ha provveduto ad azionare le pompe e questi sono i risultati”. Una traversa del corso Tommaso Vitale appare come un canale di Venezia.