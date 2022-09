Sono previsti per domani grandi disagi per chi dovrà viaggiare in treno. E’ in programma lo sciopero nazionale di 8 ore (dalle 9 alle 17) che riguarderà macchinisti e capitreno di Trenitalia, Italo, Trenord e Trenitalia Tper.

La protesta, annunciata unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa, arriva dopo “i gravi eventi lesivi della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori”.

Ternitalia conferma che “sono previste possibili cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e Regionali in occasione dello sciopero del personale di guida e di bordo. Gli effetti, sempre in termini di cancellazioni e ritardi, potranno protrarsi anche oltre l’orario di termine dello sciopero. Trenitalia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione”.

La tabella dei treni garantiti è disponibile sul sito web trenitalia.com nella pagina dedicata agli scioperi.