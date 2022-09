Il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, annuncia l’apertura di un’indagine interna per accertare “eventuali responsabilità degli operatori in servizio” in merito alla morte di un uomo di 49 anni, Mario Buono, colpito da infarto nella sala d’attesa del pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Sul decesso è stata già aperta – secondo quanto riferisce Il Mattino – un’indagine della magistratura per valutare se ci siano stati omissioni nei soccorsi e ritardi. Arrivato in ospedale con un dolore al petto, Buono è stato colto d’infarto mentre il reparto era chiuso a causa di un caso di Covid che aveva portato alla necessità di sanificare i locali.

Russo annuncia che “nel caso dovesse svolgersi un procedimento giudiziario, l’Asl Napoli 3 Sud si costituirà parte civile”. La direzione generale aziendale è vicina alla famiglia del signor Buono per il gravissimo lutto che la ha colpita”.