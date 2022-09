Truffavano clienti di Poste Italiane da camera hotel: arrestati

Una chiamata anonima al 112. Dovete intervenire. In una stanza di un hotel di Varcaturo ci sono alcune persone sospette. I carabinieri della stazione locale prendono nota e raggiungono la struttura.

Hanno il numero della stanza e in pochi minuti sono davanti alla porta. Dall’interno alcune voci parlano di carte di pagamento bloccate e di codici personali. Sembrano parlare a telefono, come un call center che contatta clienti.

Spalancano la porta e la sorpresa si dipinge sui volti di due persone, circondate da telefoni e computer. Otto gli smartphone sequestrati, 4 i pc portatili 2 i pos per pagamenti.

Prima che potessero bloccare i telefoni, i carabinieri hanno richiamato le ultime numerazioni nel registro e scoperto che gli interlocutori erano stati raggirati da un sedicente operatore delle Poste Italiane.

Li avrebbero avvisati del blocco della carta per movimenti fraudolenti e della necessità di reinserire i codici dell’home banking per risolvere la questione. I due “operatori” Vincenzo Saggese 30 anni, e Franz Calcaro, 19 anni, sono finiti in manette per concorso in truffa.