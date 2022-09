Serie D, Nola rimonta l’Atletico Uri e strappa un punto in Sardegna

Il Nola non riesce a bissare la vittoria casalinga contro la Vis Artena della scorsa settimana ma ottiene un buon punto in Sardegna. Dall’ostica trasferta di Uri i bianconeri tornano con un punto ed un secondo risultato utile consecutivo che può lasciare il Nola soddisfatto per questo inizio di campionato. Mister Rogazzo, ancora squalificato, decide di confermare la formazione della scorsa gara e trova certezze ancora dal reparto offensivo. Passato in svantaggio inizialmente al 16′ col gol di Scanu, infatti, il Nola ritrova subito la retta via con il pareggio di Oggiano al 19′ che sigla così il suo secondo gol in 4 partite ufficiali con i bianconeri. La gara nel primo tempo si dimostra equilibrata, nella seconda frazione il Nola meriterebbe di più ma la palla non entra e allo scoccare dei 90′ il risultato si ferma sull’1-1.

DICHIARAZIONI “Siamo venuti qui e sapevamo che era una gara difficile – afferma mister Salvatore D’Angelo che oggi sostituiva mister Rogazzo squalificato – Ce la siamo giocata comunque alla grande, come abbiamo già fatto nelle altre gare, e penso che meritavamo qualcosa in più. Dobbiamo sicuramente migliorare e crescere. Ora testa al Portici ed alla prossima gara”.

“Sicuramente un buon pareggio in Sardegna, qui le squadre dove ci sono campi ostici e difficili – ha dichiarato l’attaccante Fabio Oggiano – Sono contento per il gol perchè l’abbiamo messa sui binari giusti ma credo che potevamo fare qualcosa in più e meritavamo qualcosina di più. Ad ogni modo, è un buon punto, ce lo teniamo stretto e lavoriamo per migliorare e fare bottino pieno già alla prossima gara in casa”.

IL TABELLINO

ATLETICO URI – NOLA 1-1

Atletico Uri: Gagliardi, Ravot, Fancellu (56′ Loru), Melis, Fusco, Jah, Masia (80′ Vinci), Piga, Demarcus, Scanu L, Aloia (68′ Di Paolo). A disposizione: Atzeni, Brizzi, Scudieri, Scanu A., Delizos, Mari. Allenatore: Massimiliano Paba.

Nola 1925: Tricarico, De Lucia (93′ Lucarelli), D’Orsi, Bontempo, Dommarco; Faiello (68′ Maio), Langella, Gonzalez (84′ Kean), Oggiano (20′ Caliendo), Maggio, Chianese (56′ Ruggiero). A disposizione: Diglio, Cirillo, Cassandro, Iadelisi. Allenatore: Salvatore D’Angelo.

Arbitro: Pica di Roma 1 (assistenti Passeri di Roma 1 e Negro di Roma 1).

Reti: 16′ L. Scanu (U), 19′ pt Oggiano (N).