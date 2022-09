Sperone, 30enne sorpreso con la droga dai carabinieri: denunciato

I carabinieri della compagnia di Baiano hanno denunciato un 30enne di Sperone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, fermato a Baiano da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile impegnata in un servizio di controllo del territorio del Mandamento Baianese, all’esito di perquisizione è stato trovato in possesso di circa 7 grammi di hashish, già suddiviso in dosi.

La droga è stata sequestrata e il 30enne deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.