Baiano, droga in auto e nell’appartamento: arrestato 59enne

I carabinieri della compagnia di Baiano hanno arrestato un 59enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti si sono svolti nella serata di ieri a Baiano: la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile era impegnata in un normale servizio di controllo del territorio quando non è passata inosservata un’autovettura con un uomo alla guida.

All’esito di perquisizione personale e veicolare l’automobilista è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish occultate nella tasca del giubbotto. La successiva perquisizione eseguita dai militari nell’abitazione del 59enne ha consentito di rinvenire e sequestrare ulteriori 45 grammi di analoga sostanza stupefacente nonché 30 dosi di marijuana e un bilancino di precisione.

D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, il 59enne è stato dichiarato in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari.