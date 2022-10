Droga, Gdf sequestra 300 piante di marijuana e 4 chili di hashish

La Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato più di trecento piante di canapa indiana, rinvenute in una zona collinare del comune di Mercato San Severino. L’intervento ha visto impegnati i Baschi Verdi della compagnia di Scafati che, all’esito di una capillare attività info-investigativa, sono riusciti ad individuare la presenza della coltura illecita e ad identificare il responsabile.

Le 300 piante di cannabis, che nel complesso raggiungono un peso di circa 15 chilogrammi, erano state occultate all’interno di una struttura in ferro, dove sono state poi trovate appese a dei fili di spago, in avanzata fase di essiccazione.

Nel corso delle perquisizioni, i militari hanno inoltre scoperto dell’ulteriore sostanza del tipo hashish, divisa in 5 panetti di circa 700 grammi ciascuno, nonché la presenza di quattro fucili da caccia, alcune munizioni e materiale per il relativo confezionamento, che sono stati tutti ritirati in via cautelativa.

Il responsabile, un quarantenne della zona, arrestato nell’immediatezza dei fatti, è stato poi sottoposto a giudizio per direttissima. Immessa sul mercato, la droga avrebbe assicurato guadagni per diverse centinaia di migliaia di euro.