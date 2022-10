Roccarainola, un libro su Scipione l’Africano e… sullo studio

Il museo civico “Luigi D’Avanzo”, con il patrocinio del comune di Roccarainola, presenta il libro di Tommaso Aprile “184 a.C. un anno di scuola a Liternum con Scipione e i Baccanali di Atella” edito della casa editrice “Graus”.

L’ appuntamento è per sabato 22 ottobre, alle 17, presso il Palazzo Baronale di Roccarainola. Il romanzo storico racconta le avventure di Marco, un ragazzino romano di quattordici anni, che si trasferisce con la sua famiglia a Liternum dove, di sera in sera, ripercorre alcuni dei momenti principali della storia di Roma grazie ai racconti del generale Scipione l’Africano. Il giovane ascolta con ammirazione il grande condottiero narrare di come abbia sconfitto Annibale, portando il dominio romano nel continente africano, ma anche di come sia stato accusato ingiustamente in Senato e costretto a ritirarsi a vita privata. Narrando la sua esperienza, Scipione invita Marco (e con lui tutti i ragazzi) ad imparare dal suo coraggio ma soprattutto a studiare perché nella vita è la “marcia in più” della conoscenza a fare la differenza.

“La presentazione di questo libro – commenta il presidente del museo Carmine Centrella – ci permette di rivivere con una prospettiva diversa la Storia della nostra Regione, attraverso la curiosità dei giovani e della loro sete di approfondimento. Giovani che saranno protagonisti anche della serata, grazie alla collaborazione con l’Ipsseoa “Carmine Russo” che, con i propri studenti, garantirà il servizio di accoglienza ai nostri ospiti. Un grazie alla dirigente scolastica Sabrina Capasso, per la sensibilità e la disponibilità mostrata”.

Alla serata interverranno: Jolanda Capriglione (presidente del club per l’Unesco di Caserta); Luigi Di Tullio (autore di un reportage fotografico sugli scavi di Liternum); Tommaso Aprile (autore del testo); Antonietta Miele (studentessa “Carmine Russo”), Mena Cirillo (moderatrice). Saluti istituzionali: Giuseppe Russo (sindaco di Roccarainola); Giovanni Sirignano (presidente del Consiglio Comunale di Roccarainola) e Carmine Centrella (presidente Museo di Roccarainola).