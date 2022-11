I Vigili del Fuoco di Avellino nella tarda serata di ieri 3 novembre, sono intervenuti a Sperone alla prima traversa di via Sant’Elia, per un incendio nella scuola primaria “Don Ennio Pulcrano”. Le fiamme localizzate in una stanza sono state spente, facendo arieggiare i locali invasi dai fumi della combustione.