“Proponiamo di integrare la polizza professionale prevedendo anche il rimborso di un certo numero di sedute annue di psicoterapia”. Un suggerimento innovativo che punta a tutelare il benessere psicofisico dei professionisti, in questo caso di quelli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Odcec). Proposta arrivata nel corso di un convegno organizzato dall’Ordine di Nola e promosso dalla delegata di Cassa Dottori Commercialisti Florinda Aliperta. Un’idea che è stata condivisa dai numerosi professionisti presenti all’incontro, cui hanno preso parte il presidente dell’Odcec di Nola Felice Rainone, Andrea Ferrari presidente Nazionale Aidc, Matteo De Lise presidente Ungdcec, Giovanni Passaro presidente Ugdcec Nola, Salvatore Palma consigliere Cdc, con interventi di Maria Caputo delegato Cdc Odcec Napoli, Walter Ivone Delegato Cdc Odcec Salerno, Giovanni Gentile Delegato Cdc Odcec Caserta, Elena Garzilli Check-Up Advisor Clinica Ruesch, Gaetano Gargiulo psicoterapeuta, Mario Michelino delegato Cdc Odcec Napoli e Carmine Ferrara delegato Cdc Odcec Avellino.

“Abbiamo voluto quell’evento per lanciare un messaggio di promozione della salute”, spiega Florinda Aliperta, “superando il concetto di prevenzione (delle malattie) e mirando a migliorare gradualmente lo stile di vita dei professionisti iscritti all’Ordine con attività proficue a creare una vita psicologicamente benestante. Spesso le abitudini di vita scorrette, un’alimentazione malsana, scarsa attività fisica, stress e preoccupazioni comportano un eccessivo consumo della nostra energia abbassando la qualità della vita e, in alcuni casi, causando anche l’insorgenza di alcune patologie. Per agire sui fattori di rischio è indispensabile un nuovo modello di prevenzione che consenta di trasmettere abitudini di vita corrette ed un modus vivendi basato sul concetto di equilibrio psicofisico della persona integrando l’aspetto fisico con quello psichico ed emozionale. La salute mentale, purtroppo, è ancora un tabù nel nostro Paese invece bisogna prenderne coscienza perché oltre allo stress che ci riserva quotidianamente la nostra attività professionale la depressione, l’ansia, l’insoddisfazione, sono nascosti dietro l’angolo della vita di ognuno. L’aiuto di uno psicoterapeuta potrebbe aiutare a superare alcuni momenti di difficoltà che si presentano e che possono ripercuotersi anche sul rendimento professionale. La spesa per affrontare una psicoterapia però può essere un ostacolo all’accesso alle prestazioni degli psicologi e psicoterapeuti. Pertanto proponiamo di integrare la polizza professionale prevedendo anche il rimborso di un certo numero di sedute annue di psicoterapia”.