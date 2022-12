CICCIANO (Nello Lauro) – Venti anni e dimostrarli tutti. Quattro lustri di impegno sociale e culturale con corsi, laboratori, visite guidate, viaggi in Italia e all’estero. Un ponte umano tra generazioni che vuole proiettarsi verso il futuro, valorizzando i principi e le esperienze dei meno giovani che possono essere di esempio e guida per i più giovani. E’ l’associazione Unitre di Cicciano che ha festeggiato di recente la sua ventennale attività sul territorio con una festa speciale al centro Nadur di Cicciano, condotta dall’attore ciccianese Barbato De Stefano con tanti ospiti tra cui Marco Pescosolido, Selena Sacco, Myky Petillo che hanno “colorato” la serata proprio nel luogo dove tutto è nato il 10 giugno del 2002, giorno e anno del battesimo dell’associazione. Un parto voluto dai soci fondatori Pasquale Altieri e Ferdinando De Palma insieme agli amici Francesca Arvonio, Giovanna Avitabile, Rosario Castoria, Ivan D’Anna, Carolina Forino, Wilma Forino, Giuliano Geri, Giuseppe Lanzano, Angela Lapetina, Luigi Magnotti, Barbato Napolitano, Anna Maria Rega, Bonaventura Serafini e Giovanni Vitale. Oggi l’Unitrè ciccianese fa parte della galassia che conta 330 sedi in Italia e 4 in Svizzera, con circa 80.000 associati.

“La nostra Unitre è una “Accademia di Cultura oltre ad essere una Accademia di umanità” scrivono gli attuali dirigenti della longeva associazione. “Siamo nati dal bisogno di stare al passo con i tempi, nell’evolversi rapido delle conoscenze, e viviamo per soddisfare le esigenze delle persone uscite dal ciclo di vita lavorativo nonché stimolare quei giovani che, dopo la scuola d’obbligo, vogliono rinnovarsi, fare esperienze e scoprire nuove opportunità”. Una vera comunità culturale che ha saputo adattarsi anche alla pandemia, che ha solo “rallentato” le attività; da qualche tempo sono ripresi i corsi di lingua inglese, spagnolo, diritto, attività motoria, ritmata, sociologia e storia delle religioni, pittura e disegno, informatica. Non solo. Per la cultura itinerante, l’Unitre ha previsto per questo anno accademico gite culturali a Sorrento, Cava dei Tirreni, La Scarzuola-Montegabbione (Terni), Napoli, Palermo, Francia (Parigi-Versailles-Normandia-Bretagna-Castelli della Loira) e la partecipazione a spettacoli teatrali. Mensilmente sono previste conferenze culturali per l’approfondimento di varie tematiche e presentazione di libri. L’associazione riesce anche a gestire e a tenere aperta la biblioteca comunale per tre volte alla settimana.

“Gli incontri culturali, conferenze, gite, alle mostre collettive di pittura, acquarello, disegno e tanto altro completano e fanno da cornice al nostro speciale modo di stare insieme” sottolineano i soci dell’Unitre Cicciano. “Ci si aggiorna, evitando così l’invecchiamento delle proprie conoscenze e recuperando le novità che ci sfuggono. Ed è in tal modo che l’apprendere diventa una avventura che chiunque può percorrere; a qualsiasi età e da qualsiasi base di partenza. E’ convinzione ormai comune che formare ed educare sia in primo luogo costruire una cultura del dialogo. Se poi questo è confronto tra generazioni, l’operazione può portare a quello che è il fine principale di Unitre: aprirsi alla città, ai territori sociali e culturali che la delimitano – con l’idea di condividere la bellezza del sapere e dello stare insieme”. Sembra facile, ma non lo è. Nel mondo global e social c’è sempre più bisogno di contatto umano e dialogo ed ecco che l’Unitrè sembra il naturale approdo per chi cerca di staccarsi da un telefonino, da un social network, da una realtà virtuale, da un mondo parallelo che molto spesso lascia troppo soli. Oggi l’associazione si presenta con il rinnovo dell’iscrizione di 192 soci, di cui 152 soci ordinari, 39 coniugi e 1 studente, con prevalenza della quota rosa, con il consiglio direttivo eletto dallo scorso 1 agosto e in carica fino al 31 luglio 2025 composto da Maria De Riggi (presidente), Francesca Arvonio (vice presidente e delegata lingua inglese e rapporti con esterno), Giovanna Avitabile (direttrice dei corsi), Michele Serafini (tesoriere), Chiara Altieri (segretaria), Aniello Alfano (responsabile eventi culturali), GianPiero Pedron (responsabile biblioteca), Nicoletta Napolitano responsabile cultura itinerante), Barbato Marrone (responsabile sede e rapporto con i soci) e Pasquale De Palma (responsabile eventi conviviali). Auguri, Unitre Cicciano, altri 100 anni di questi giorni.