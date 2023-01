Una bimba di poco meno di due anni è finita al pronto soccorso dopo aver ingerito una sostanza stupefacente nella sua abitazione di Giugliano in Campania. E’ accaduto la scorsa notte. La piccola è stata trattenuta in osservazione nell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

Il padre della piccola – 33enne – ha avvisato il personale sanitario circa la possibilità che avesse ingerito sostanza stupefacente. All’alba i carabinieri della stazione di Giugliano in Campania, dopo essere intervenuti nell’ospedale Santobono, hanno perquisito l’abitazione giuglianese dove abita la piccola.

Lì i militari hanno rinvenuto e sequestrato 2,3 grammi di hashish. L’uomo è stato denunciato per lesioni personali colpose e segnalato alla prefettura quale assuntore. La vicenda verrà segnalata anche ai servizi sociali competenti per territorio. La bambina fortunatamente sta bene, per lei una diagnosi di 2 giorni.