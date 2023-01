Scontri derby Paganese-Casertana: arrestati nove ultras

Polizia e carabinieri hanno eseguito congiuntamente l’arresto in flagranza differita di nove persone, rispettivamente sette tifosi della Paganese e due della Casertana, alcuni dei quali già in passato colpiti da provvedimenti di Daspo.

Le indagini sono state avviate in seguito agli scontri fra opposte tifoserie avvenuti domenica 22 gennaio lungo il percorso per raggiungere lo stadio comunale “Marcello Torre” di Pagani, in occasione dell’incontro di calcio Paganese-Casertana.

I nove sono indagati a vario titolo per i reati di possesso e lancio di oggetti contundenti e fumogeni, di resistenza a un pubblico ufficiale, rissa, devastazione ed altri, in relazione alle condotte che hanno determinato, tra l’altro, l’incendio di un pullman di tifosi della compagine casertana, in conseguente danneggiamento di un edificio e di plurimi beni nell’area circostante, nonchè il ferimento di uno dei carabinieri intervenuti a presidio dell’ordine pubblico.

Gli indagati si trovano nelle rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, in attesa della fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto.