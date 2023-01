In fiamme due scooter ed un’auto a Napoli: indagini dei carabinieri

Questa notte, verso le 2,30, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Cumana per l’incendio di alcuni veicoli. Danneggiati dalle fiamme, domate dai vigili del fuoco, due scooter (Kymco agility e Piaggio Liberty) e un’autovettura (Lancia Y). I proprietari dei veicoli risultano incensurati. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.