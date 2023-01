Minaccia di morte genitori che gli rifiutano denaro, arrestato

Un 40enne di Mondragone, ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari o conviventi, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, è stato arrestato dai carabinieri del locale reparto territoriale. L’uomo è accusato di aver minacciato di morte i genitori che si erano rifiutati di consegnargli il denaro richiesto, il tutto nella sua casa e in presenza dei carabinieri intervenuti su richiesta delle vittime.

Condotto in caserma, il 40 enne – in evidente stato di agitazione psicofisica – ha minacciato e aggredito anche i carabinieri che sono, comunque, riusciti a bloccarlo. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma l’uomo già in precedenza si era reso autore, con condotte perduranti e reiterate nel tempo, di comportamenti aggressivi e minatori nei confronti dei genitori conviventi. L’arrestato è stato recluso nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.