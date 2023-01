Napoli, ferisce un minore con un coltello: arrestato sedicenne

Ieri sera gli agenti del commissariato Scampia e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Hugo Pratt per una segnalazione di una persona ferita.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un minore riverso a terra con una ferita da arma da taglio ed una donna che ha raccontato di aver udito delle urla per poi notare la vittima a terra sanguinante.

Poco dopo, l’aggressore, un sedicenne napoletano, si è costituito presso gli uffici della Questura dove gli agenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio prevenzione Generale lo hanno arrestato per tentato omicidio aggravato.