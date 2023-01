Prima ha minacciato la madre per avere il denaro necessario per acquistare la droga. Poi si mette alla guida dell’auto e la investe mentre quella cerca di fermarlo. E’ finito in manette un tossicodipendente di 34 anni di Napoli. Decisivo l’intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli allertati dal 112 che ha intercettato il 34enne a 200 metri dall’investimento, in via Vicinale dei Monti.

L’uomo è stato fermato ed arrestato, ed è stato accompagnato nel carcere di Poggioreale dove si trova in attesa di giudizio. Per la vittima solo una contusione alla gamba sinistra guaribile in 5 giorni.