Il bullismo, l’identità sessuale, l’autismo e l’Alzheimer sono tematiche ancora difficili da accettare e comprendere pienamente. Le famiglie, molto spesso, si sentono abbandonate per il disinteresse e la poca attenzione da parte delle istituzioni. Da qui la scelta degli organizzatori di realizzare l’evento “Essere umani” e di trattare queste tematiche in uno spettacolo che si terrà al teatro Summarte (via Roma, 15) di Somma Vesuviana domenica 22 gennaio alle ore 18.30 (costo del biglietto 5 euro).

“Ora più che mai crediamo che bisogna parlare di determinate tematiche per poter dare voce al silenzio e fornire soprattutto un supporto morale a chi si sente solo”, spiegano i promotori dell’evento, “vogliamo che non si sentano sole. “Essere Umani” è stato creato per sensibilizzare l’opinione pubblica su questi argomenti e combattere quelli che per alcuni sono dei tabù. Lo spettacolo si svolgerà raccontando delle storie vissute in prima persona, monologhi noti e canzoni”.

Con la partecipazione speciale dell’artista Fabio Brescia. Cast dell’evento saranno l’attore Giuseppe De Sio, i cantanti: Soulfood Vocalist – Maryam Tancredi – Clemente Mezzacapo i musicisti Marco Santopietro – Enzo Servo – Nicola Sciannadrone – Dario Pappone, i ballerini: Ludovico Leone – Michelle Denichilo – Veronica Borsari – Francesca Matuozzo. A sostenere il progetto, e a decidere di partecipare in prima persona, anche Susy Rea presidente dell’associazione “Su una Nuvola Blu” che si occupa proprio di bambini affetti dai disturbi dello spettro autistico e del neurosviluppo e la giornalista Gabriella Bellini, componente della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei Giornalisti della Campania che ha concesso il patrocinio all’evento.