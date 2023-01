Nola, “Il coraggio dei bambini”: arriva il rapper napoletano Geolier

Firmerà le copie del suo ultimo album “Il coraggio dei bambini” ed incontrerà i suoi fan: tutto pronto per l’arrivo di Geolier nella galleria commerciale Hyria Space di via Variante 7bis a Nola guidata dall’imprenditrice Maria Grazia Galeotafiore. L’evento si terrà a partire dalle ore 15.30 di domenica 29 gennaio.

Per accedere all’area spettacolo del firmacopie sarà necessario avere un “pass” che sarà consegnato all’acquisto dell’album presso la Mondadori Point di piazza Marconi a Nola o presso la galleria Hyria Space di via Variante 7bis.

“Il Coraggio dei Bambini” non è però solo il titolo del secondo grande progetto discografico di Geolier, ma è anche il modo in cui ha vissuto tutto quello che la vita gli ha messo davanti in questi anni. Dalla felicità per i platini ottenuti alla sofferenza per gli amici che se ne sono andati, l’artista ha affrontato tutto come solo i bambini sanno fare: sono senza filtri, hanno paura delle cose, ma ci provano sempre lo stesso a ottenerle.