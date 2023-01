Quarto, 48enne travolto e ucciso da un’auto: investitore denunciato

Questa mattina i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli sono intervenuti in via Dante Alighieri a Quarto per un investimento pedonale. Per cause ancora in corso di accertamento un 52enne, alla guida della propria autovettura, avrebbe investito e ucciso un Alessandro Sulmonte, 48enne di Quarto.

La vittima, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri di Pozzuoli, è morta sul colpo, subito dopo l’impatto. La salma sarà portata al policlinico di Napoli per il successivo esame autoptico. Indagini in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Rispetto alla prima ricostruzione, sembrerebbe che la vittima non stesse attraversando sulle strisce pedonali. L’investitore, sottoposto ad esami tossicologici, è stato denunciato per omicidio stradale.