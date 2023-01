Ruba aspirapolvere e se lo nasconde addosso, arrestato

Ruba un asciugacapelli e un aspirapolvere, che pretendeva di nascondere addosso e in uno zaino: l’uomo però è stato facilmente scoperto ed arrestato. E’ successo a Casoria, dove lo straniero – un trentatreenne georgiano – ha prelevato gli elettrodomestici dagli scaffali di un negozio di elettronica in via Cimiliarco.

Senza carrello, il volume della spesa ha attirato l’attenzione della vigilanza. Immediata la chiamata al 112. I carabinieri della stazione di Arpino di Casoria sono arrivati poco dopo e hanno bloccato l’uomo ancora col giubbino carico di merce. Dovrà rispondere di furto aggravato. Gli elettrodomestici – 1500 euro il valore complessivo – sono stati restituiti.