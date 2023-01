I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per rapina una 60enne incensurata di Pozzuoli. E’ accaduto in un supermercato in via Staffetta, poco lontano dalla caserma dei carabinieri. La donna ha agguantato alcuni alimenti dagli scaffali e li ha nascosti in una borsa.

Due dipendenti l’hanno scoperta e lei ha tentato la fuga. Per liberarsi la strada ha sferrato un pugno a uno dei due e morso l’altro. Poi è fuggita. Il titolare dell’attività ha allertato il 112 e i militari sono arrivati in pochi istanti. La 60enne non è andata lontano e finisce in manette. E’ ora agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Per i 2 dipendenti, due giorni di prognosi.