Serie D, Nola ultimo in classifica: esonerato mister Cavallaro

Il Nola Calcio 1925 comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra mister Giovanni Cavallaro. A seguito della sconfitta in trasferta ad Artena, la società bianconera ha deciso di cambiare guida tecnica con l’obiettivo di cambiare marcia in vista della seconda parte di campionato: i bianconeri, infatti, sono ultimi nel girone G di serie D.

L’obiettivo resta la salvezza e il Nola dovrà impegnarsi con tutte le proprie forze per centrarlo. “Al mister Cavallaro – si legge in una nota – vanno i ringraziamenti della società e l’augurio per altre fortune nel proprio futuro professionale”. La società si riserva il giusto tempo per decidere il sostituto di mister Cavallaro alla guida tecnica della prima squadra.

CLASSIFICA: Paganese 40 punti; Sorrento 37*; Palmese 32; Cassino 31; Casertana 30; Monterotondo, Lupa Frascati 28; Arzachena 25; Vis Artena, IlvaMaddalena 23; Tivoli, Sarrabus, Aprilia 22; Angri*, Pomezia, Portici 21; Atletico Uri 18; Nola 15. (*Angri e Sorrento una gara in meno)