Una paziente 36enne si è allontanata dal reparto psichiatria dell’ospedale “Maresca” di Torre del Greco ed è finita in un burrone di via Montedoro. La donna è salvata grazie all’intervento dei carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di Torre del Greco e dei vigili del Fuoco.

I militari sono scesi fino al burrone per localizzarla e constatare le condizioni di salute. Sul luogo anche un elicottero dei Vigili del Fuoco per recuperare i soccorritori e la giovane donna. Per i carabinieri solo qualche graffio. La donna si trova al pronto soccorso dell’ospedale “Maresca” e le sue condizioni non sembrano destare particolari preoccupazioni.