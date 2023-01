Cicciano, la battaglia di Paky Maione contro la malattia: “Ce la farò”

Una faccia stanca, ma uno spirito combattivo. Parla con difficoltà, ma con chiarezza e determinazione da un letto di ospedale. E’ un periodo complicato per Paky Maione, l’artista di Cicciano autore di diverse canzoni e protagonista nella settima edizione di Amici (anno 2007) condotto da Maria De Filippi.

Il 39enne cantante ha concesso una intervista al settimanale “Nuovo” rivelando di aver contratto la meningite che l’ha costretto al ricovero in ospedale. “A luglio ho avuto il covid per due volte. Per 20 giorni ho avuto un fortissimo mal di testa e spesso sono svenuto. Poi è arrivata la febbre altissima e non riuscivo a riprendermi. La febbre non passava, quindi mi hanno ricoverato. I medici hanno trovato valori sballati provocati da un virus che ha preso tutto il corpo. L’infezione polmonare era arrivata al cervello causando una meningite che i medici hanno preso appena in tempo”.

Ieri Pasqualino è tornato, con coraggio e forza d’animo, sul popolare social “Tik Tok” ed ha voluto direttamente salutare i suoi follower. “Manco su TikTok da più di cinque mesi. Sono stato poco bene, ho avuto un problema di salute abbastanza serio, che mi ha allontanato dai social. Non sono ingrassato, è l’effetto delle medicine e del cortisone: sono in terapia e sto affrontando una grande battaglia, combatto contro una patologia che purtroppo mi ha preso il cervello e il midollo osseo. Ho avuto una meningite post Covid presa in tempo grazie ai medici che mi hanno tenuto e mi tengono sotto terapia. Stanno cercando di farmi vivere al meglio possibile e di guarire al più presto. La strada è ancora lunga. Volevo salutarvi e tenervi al corrente che per il momento sto meglio, sono sotto controllo, sotto terapia. Ce la faremo, un abbraccio a tutti, baci” ha detto l’artista. (nello lauro)