Domenica 12 febbraio, alle 17, a Nola presso l'”Holiday Inn” nel centro servizi Vulcano Buono a Nola è in programma la presentazione del libro dal titolo “Se io sono qui è perché qualcuno ha detto sì” è una raccolta di testimonianze di chi ha ricevuto un trapianto di chi si è trovato in un momento terribile a dovere decidere se dare o meno il proprio consenso alla donazione degli organi e di chi in piena coscienza e libertà ha deciso di dire sì.

Saranno presenti Felice Peluso, presidente del Gruppo Aido Nola-Cimitile e coautore del testo, Francesca Grassi, scrittrice, Felicetta Lombardi, psicologa, con letture di Maria Daniela Pace e momenti musicali. Modera Rachele Corcione.