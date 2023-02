Nell’ambito del controllo del territorio i militari del Nipaaf del gruppo carabinieri forestali di Napoli, unitamente a militari della stazione carabinieri forestali di Napoli, sono giunti in località monte Spina nel quartiere di Agnano, nel comune di Napoli, in seguito ad una segnalazione di un incendio boschivo per il quale è stato interessato per lo spegnimento oltre alle diverse squadre dei vigili del fuoco anche un elicottero regionale.

L’incendio ha interessato una superficie di circa 3 ettari di incolto – composta da rovi e canneti – insistente sulla fascia perimetrale del bosco. Il fondo è risultato di proprietà di un 60enne napoletano al quale è stata contestata la sanzione amministrativa di 50mila euro per la mancata manutenzione della fascia perimetrale di protezione del bosco.

Il regolamento regionale, in materia di tutela e gestione del patrimonio forestale regionale, prevede l’obbligo in capo ai proprietari dei boschi e delle aree limitrofe ad essi del controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva per prevenire il fenomeno degli incendi boschivi.