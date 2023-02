Scontro tra auto e scooter nel Napoletano, centauro in ospedale

Alle 3 della scorsa notte, a Volla, i carabinieri della tenenza di Cercola sono intervenuti al chilometro 28+200 della strada provinciale 1 per un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento, poco prima una “Polo” guidata da un 26enne si è scontrata con uno scooter con a bordo un 46enne.

Il centauro è stato trasferito dal personale del 118 in codice giallo nell’ospedale di Frattamaggiore “San Giovanni di Dio” per ferite alla testa e all’addome. Accertamenti in corso da parte dei militari che hanno sequestrato i 2 veicoli coinvolti nell’incidente.