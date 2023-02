Festival di Sanremo 2023: trionfa Marco Mengoni con “Due Vite”

Marco Mengoni con il brano “Due Vite” è il vincitore della 73/a edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus e Gianni Morandi. Secondo Lazza con ‘Cenere’, terzo Mr. Rain con ‘Supereroi’, quarto Ultimo con ‘Alba’, quinto Tananai con “Tango”. Secondo Lazza con “Cenere”, terzo Mr. Rain con “Supereroi”, quarto Ultimo con “Alba”, quinto Tananai con “Tango”.

LA DEDICA DI MENGONI – “Volevo dedicare la vittoria a tutte le donne che hanno partecipato al festival”. Sono le prime parole che Marco Mengoni, alla sua seconda vittoria all’Ariston dopo il successo del 2013 con il brano “L’Essenziale”, pronuncia subito dopo la vittoria al festival di Sanremo. “Siamo arrivati in finale in cinque ragazzi e quindi credo sia giusto dedicarlo alle artiste che hanno portato pezzi meravigliosi su questo palco”, ha aggiunto con il premio in mano e ancora le lacrime agli occhi per l’emozione.

LA CLASSIFICA FINALE – 1) Marco Mengoni con la canzone “Due Vite”; 2) Lazza con la canzone “Cenere”; 3) Mr.Rain con la canzone “Supereroi”; 4) Ultimo con la canzone “Alba”; 5) Tananai con la canzone “Tango”; 6) Giorgia con la canzone “Parole dette male”; 7) Madame con la canzone “Il bene nel male”; 8) Rosa Chemical con la canzone “Made in Italy”; 9) Elodie con la canzone “Due”; 10) Colapesce, Dimartino con la canzone “Splash”; 11) Modà con la canzone “Lasciami”; 12) Gianluca Grignani con la canzone “Quando ti manca il fiato”; 13) Coma Cose con la canzone “L’addio”; 14) Ariete con la canzone “Mare di guai”; 15) Lda con la canzone “Se poi domani”; 16) Articolo 31 con la canzone “Un bel viaggio”; 17) Paola & Chiara con la canzone “Furore”; 18) Leo Gassman con la canzone “Terzo cuore”; 19) Mara Sattei con la canzone “Duemilaminuti”; 20) Colla Zio con la canzone “Non mi va”; 21) Cugini di Campagna con la canzone “Lettera 22”; 22) gIANMARIA con la canzone “Mostro”; 23) Levante con la canzone “Vivo”; 24) Olly con la canzone “Polvere”; 25) Anna Oxa con la canzone “Sali” (Canto dell’anima); 26) Will con la canzone “Stupido”; 27) Shari con la canzone “Egoista”; 28) Sethu con la canzone “Cause perse”.

GLI ALTRI PREMI – Premio della Critica Mia Martini: Colapesce e Dimartino (con la canzone “Splash”); Premio della Sala Stampa Lucio Dalla: Colapesce e Dimartino; Premio Sergio Bardotti per il miglior testo: Coma Cose (“L’addio”); Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione: Marco Mengoni (“Due Vite”).