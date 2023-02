I carabinieri della stazione di Volla sono intervenuti ieri sera all’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola per un 20enne incensurato ferito. Secondo una prima ricostruzione dei militari il giovane sarebbe stato ferito ad un braccio, con un arma da taglio.

I fatti sarebbero avvenuti a via di Vittorio a Volla intorno alle 20. Per il giovane, i medici hanno prescritto una diagnosi di 20 giorni. Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto.