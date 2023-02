Viaggiavano in auto con 500 grammi di hashish i tre giovani arrestati dai carabinieri a Bellona, in provincia di Caserta. Si tratta di un 28enne, un 23enne ed un 19enne, tutti del posto, finiti agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I tre pusher sono stati fermati per un controllo in via Triflisco, mentre erano a bordo di una Peugeot 307. I carabinieri hanno perquisito la vettura e hanno trovato, nascosti nella fodera del sedile di guida, cinque panetti di hashish per in peso 500 grammi.