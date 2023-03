Cassazione respinge ricorso procura Bari: Gavino Nuzzo “assolto”

La Corte di Cassazione (sesta sezione penale), in relazione al ricorso contro l’ordinanza del tribunale del riesame di Bari, di annullamento totale del sequestro ai danni dell’ex direttore dell’Adisu Puglia Gavino Nuzzo disposto dalla procura di Bari, ha confermato il provvedimento, rigettando il ricorso.

La decisione, le cui motivazioni saranno rese note nei prossimi giorni, ha di fatto affrontato il merito delle ragioni sostenute da Nuzzo, non condividendone i contenuti. La difesa dell’ex direttore dell’Adisu aveva contestato le ipotesi della Procura barese, relative a presunti favoritismi del dirigente dell’agenzia per il diritto allo studio universitario dall’allora direttore generale Gavino Nuzzo, oltre che a presunte violazioni “commesse durante la composizione delle commissioni per l’assegnazione di posizioni di impiego e incarichi”.

“Ho sempre avuto fiducia nella giustizia: la Cassazione ha confermato la legalità e la correttezza delle mie azioni durante tutto il mio mandato in Adisu Puglia” dice il manager campano Nuzzo. “E’ stata una gogna mediatica che ha cercato di sporcare il lavoro fatto in questi anni che ha portato l’agenzia ad essere una delle migliori d’Italia per la varietà e la qualità dei servizi proposta agli studenti. Una situazione spiacevole per me e anche per la mia famiglia che ha dovuto sopportare il peso di accuse che si sono rivelate infondate”.