Finanza controlla centri scommesse, sanzioni per 230mila euro

Sanzioni per oltre 230mila euro sono state contestate dai finanzieri del Comando Provinciale Napoli, collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’ambito di un piano straordinario finalizzato al contrasto del gioco illegale e irregolare tutta provincia di Napoli.

Attraverso i controlli sono stati individuati 48 esercizi commerciali e centri raccolta di scommesse “irregolari” (esercizio abusivo di attività di ‘giuco e scommesse’, mancate esposizioni delle tabelle dei giochi proibiti e possesso di apparecchi destinati al gioco non omologati, non autorizzati o connessi a reti telematiche non ufficiali).

Le fiamme gialle hanno sequestrato 31 apparecchi e denunciato 7 persone all’Autorità Giudiziaria per varie ipotesi penali. Altri 66 soggetti sono stati segnalati.