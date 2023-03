Frattamaggiore, rinvenute armi e droga in un’auto: 3 denunciati

Giovedì pomeriggio gli agenti del commissariato di Frattamaggiore hanno effettuato un controllo in via Trieste a Frattamaggiore presso un’abitazione in uso ad un uomo dove, in un’auto parcheggiata nel cortile, hanno rinvenuto una pistola magnum 357 Smith e Wesson, una pistola Beretta calibro 6,35 con una cartuccia e priva di matricola, un coltello della lunghezza di 20 centimetri, 930 involucri contenenti circa 1,4 chilogrammi di marijuana, 19 panetti di hashish del peso di circa 1,9 chilogrammi, numerose dosi contenenti circa 570 grammi di cocaina e diverso materiale per il confezionamento della droga.

I poliziotti hanno, altresì, verificato che l’auto era in uso ad un 28enne di Orta di Atella e che lo stesso, lo scorso 4 marzo, era stato arrestato insieme ad un 33enne di Frattaminore poiché trovati in possesso di sostanza stupefacente; inoltre, gli operatori hanno accertato che la sostanza rinvenuta nell’autovettura era riconducibile alla partita di sostanza stupefacente sequestrata agli stessi quella giornata.

I due, insieme al locatario dell’abitazione, identificato per un 46enne di Frattamaggiore, sono stati denunciati per detenzione abusiva di armi, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.