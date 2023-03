Strappa collane d’oro a donna mentre balla in discoteca: arrestato

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in una discoteca di via Eduardo Scarfoglio per una segnalazione di una rapina.

Gli agenti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una persona la quale, indicando un uomo, ha raccontato che lo stesso, poco prima, l’aveva spintonata per poi strapparle due collane d’oro mentre stava ballando.

I poliziotti hanno bloccato l’uomo trovandolo in possesso delle due collane e di altre due collanine spezzate che aveva strappato ad altre due persone nella stessa serata. Un 19enne napoletano è stato arrestato per rapina aggravata.