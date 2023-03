Gori annuncia mancanza d’acqua in cinque comuni del Nolano

Disagi in vista per gli utenti di 5 comuni del Nolano. La Gori, società che gestisce il servizio idrico, ha annunciato che a seguito di una interruzione della fornitura di energia elettrica agli impianti, da parte della società Enel Distribuzione, sono previsti, dalle 8:30 alle 16:30 di mercoledì 15 marzo, abbassamenti della pressione idrica ai piani alti nei comuni di Casamarciano, Comiziano, Nola, San Paolo Bel Sito e Tufino.

La Gori segnala anche che “alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti”.

Nello specifico le località interessate:

Casamarciano: intero territorio comunale.

Comiziano: intero territorio comunale.

Nola: via Stella.

San Paolo Bel Sito: Strada provinciale per Nola, via Circumvallazione, via Cupa di Livardi, via Lavariello, via Marchese di Livardi, via per Nola, via Scarvaiti e le relative traverse.

Tufino: intero territorio comunale.