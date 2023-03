Kit del “perfetto rapinatore” nell’auto: indagini nel Vesuviano

Strada Statale 268, una Citroen C4 a noleggio sfreccia ad alta velocità. I carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata la vedono sfrecciare sull’asfalto e la inseguono.

L’inseguimento dura per qualche chilometro, fino a quando le persone a bordo non abbandonano l’auto in strada e scappano a piedi. I fuggitivi fanno perdere le loro tracce ma i militari continuano le indagini per dargli un nome e un volto.

Nel veicolo rinvenuto un vero e proprio kit per rapinatori. Due pistole a salve, col serbatoio carico, attrezzi per lo scasso e 4 radio portatili.