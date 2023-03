Nola, controlli della polizia nelle zone della “movida”: 61 multati

Gli agenti del commissariato di Nola e personale della polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone della “movida” del Comune di Nola ed in particolare in piazza Duomo e in corso Vitale.

Nel corso dell’attività gli agenti hanno identificato 209 persone, di cui 52 con precedenti di polizia, controllato 7 esercizi commerciali e 70 veicoli; inoltre, sono state contestate 61 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, guida senza patente, poiché sprovvisto di carta di circolazione e certificato assicurativo, inottemperanza all’alt, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e mancata revisione periodica; infine, gli agenti hanno controllato 4 persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari.